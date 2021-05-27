台積電拉尾盤 台股跌42點16,601點

台股今(27)日收盤下跌42.08點，收盤為16,601.61點，成交量為5,333.2億元。今日收盤後，MSCI季度調整生效，最後一盤爆出1,227億元成交量，將指數拉抬81點。最後一盤，多頭強拉台積電（2330）由575元拉抬到582元收盤。

今日盤中仍以貨櫃三雄為主，萬海（2615）、陽明（2609）及長榮（2603）三檔交易量居大盤前三名，萬海盤中漲停板價開開關關，影響陽明及長榮股價走勢與成交量擴增。被MSCI納入成分股的陽明最後一盤爆出近1.3萬張成交量，收盤價為103元，上漲4.2元，總成交量為75.3萬張；收盤時，貨櫃三雄成交量合計達151.7萬張，成交值合計逾1,540億元。

盤面強勢股竄出華航（2610）及長榮航（2618），類股以電器電纜、造紙、橡膠、觀光及生技醫療股較為強勢。科技股中的台積電今日盤中跌幅約1%，鴻海（2317）、聯發科（2454）及環球晶（6488）盤中走跌超過1%；不過，天鈺（4961）及敦泰（3545）等股盤中漲幅超過2%，台耀（4746）、佳凌（4976）及面板雙虎也表現抗跌。

群益投顧表示，國內新冠肺炎疫情如果對台股影響逐漸減少，加權指數站穩季線可積極偏多。目前盤面主流還是航運原物料，但是電子股籌碼沉澱後蘊釀轉強契機，IC設計族群是觀察重點。電子與傳產有機會形成輪動，布局應該要同時兼顧。