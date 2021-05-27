疫苗載運、客運復甦 華航、長榮航盤中攻上漲停

國內疫情嚴重，全球再度重視疫苗的重要性，不管疫苗還是相關治療的藥品，都是需要以空運載運，貨運需求載運商機再起；另外，隨著美國施打疫苗成功，7月有望正式解封，空運客運需求有望復甦，國內的華航（2610）、長榮航（2618）今（27）日受資金青睞，雙雙攻上漲停。

航運股不斷輪漲，今天換成航空雙雄領軍，華航、長榮航一度攻上漲停，長榮航來到17.15元、華航漲停也是17.15元，兩家公司同一個價位；航運股這波上漲的領頭羊萬海（2615）一度攻上漲停來到140.5元，盤中出現獲利了解賣壓，漲幅縮小到5%，長榮、陽明（2609）的漲幅縮小，航運股的成交量占大盤比例衝上4成。

過去航空貨運有6成來自客機機腹載貨提供，以1架777客機機腹可以載重25噸，一架777貨機則可以載運90噸的貨；尤其，原本講的疫苗載運商機，現在才要開始發酵，龐大的載運需求，將排擠到其他貨品的載運空間，在全球客運市場無法復甦前，航空貨運市場易漲難跌。

今天外電也報導，隨著歐美去年開始大量施打疫苗，IATA昨日也發布今年、明年的旅客量預期，IATA認為，全球旅客數量應該可以回到2019年疫情前約52%水準，2022年則有望可以回升到相當於2019年88%左右，2023年則有望恢復正常，讓航空雙雄未來營運出現想像空間。