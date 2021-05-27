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聚隆口罩出貨暢旺、價格回升 盤中股價創今年來新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

聚隆（1466）去年切入防疫產品，生產口罩、熔噴布，公司表示，因本土疫情延燒帶動口罩需求，目前口罩的產能已回到日產能70萬片，產能全開，不僅全產全銷，且庫存已去化的差不多。聚隆今（27）日股價表現亮眼，盤中來到20.85元，漲幅逾8%，且來到今年以來股價新高。

聚隆表示，去年因切入防疫商品，生產口罩，加上第4季尼龍價格好轉，使全年繳出獲利成績，揮別過去3年的虧損。今年首季，更因尼龍價格大漲，而帶動第1季每股盈餘0.36元，直逼去年全年0.38元的水準。

聚隆表示，今年以來尼龍價格漲幅已達2-3成，但因中國大陸仍是供過於求，且在海外低價搶單，所以預估尼龍價格再漲不易，但應可望維持首季表現，目前產能利用率仍是滿載，公司也持續強化產品組合結構，加上口罩需求轉趨旺盛，有助第2季營運表現。

聚隆去年開始生產口罩，公司表示，因5月之前疫情平穩，今年2、3月口罩出廠價格一度下滑到每片1.2元到1.3元，但目前出廠價已回到每片2.5元左右。此外，公司也生產熔噴布，但是自產自用，主要是目前熔噴布市場價格混亂，有許多陸廠低價生產，侵蝕台廠訂單，因此聚隆的熔噴布僅小量供貨給外部廠商。

在新產品方面，聚隆去年開始生產的色紗，標榜不經過染色，因環保議題已成為各下游廠關切議題，今年可望放量生產。另外，公司研發的可回收尼龍將在第2季出貨，並可望在下半年放量。

口罩 疫情

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