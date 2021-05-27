校正後回歸！永豐投信：科技股吸金力重啟

台灣新冠疫情尚未放緩，但市場投資情緒已相對回穩，投資人重新調整與疫情共處的新常態。永豐投信指出，市場恐慌情緒一次性消化後，台股重回常軌，5月中旬起以科技股為主的國際股市出現股價與資金校正後回歸趨勢，投資人不妨藉由美、中、台科技型ETF，掌握這波科技股價上揚成長力。

從全球ETF的資金流向觀察，各產業版塊中，科技產業在5月及過去一周資金流入力道重啟，直追第２季能源股的超強吸金力，並推升整體科技股投資氣勢。這波全球科技行情率先由中、美兩地市場所啟動，中國股行情早在5月上旬啟動。

永豐投信新金融商品部副總經理林永祥說，今年7月為中共建黨百年，A股處於新一輪維穩行情與良性輪動中，早在3月下旬開始，中國流動性由快速收緊轉向緊平衡回暖，科技股重啟動能，加上中長線資金流入，成為這波指數在波動中向上提升的關鍵。

近期更受惠中國科技股等成長類股回到向上趨勢，包括新能源、新醫療與新經濟等版塊，是目前陸股最受矚目的投資標的。林永祥說，永豐中國科技50大（00887）是唯一鎖定三大科技新趨勢的陸股ETF，也是市場唯一鎖定陸股科技主軸ETF。

美國總統拜登提出，7月4日美國國慶日前，希望70%美國成年人接種第一劑疫苗，同時設定目標9月學生全員返校，解封預期、通膨擔憂放緩與刺激政策，讓美國科技股自5月中旬起，觸底反彈發動上攻行情，永豐投信指出，包括那斯達克指數、費城半導體指數，與去年最夯投資創新科技為主的ARK主動式ETF，都在近期出現明顯反彈與走勢回穩時間拉長。

美國科技股歷經2月份以來的修正潮，近期股價觸底後，大量資金正逐步逢低布局包括創新醫療、5G與雲端運算等相關標的，國內美股ETF有包括藍籌指數型、權值指數型與單一科技次產業型ETF，例如，永豐美國科技(00886)是納入美國尖端科技標的。

台灣股市歷經疫情剛大量爆發時的急跌修正波後，近期也看到資金重回科技股現象，電子股成交比重已較先前低迷期拉升，電子股仍是市場成長核心，目前台股本益比處於16倍歷史水準中下緣，技術面轉佳，林永祥建議投資人透過分散策略，包括標的分散性與時間分散性承接台股部位。

抵抗疫情新常態行情波動，台股進入資金快速輪動期，近期台灣市場主流標的，不少具備ESG永續概念ETF，就是不錯的選擇。林永祥舉自家的永豐台灣ESG（00888）為例，除擁有電子版ESG成份股，同時將具備殖利率概念的金融與傳產等標的納入成份股之列，在行情轉折波動中更能即時掌握市場變動與投資機會。