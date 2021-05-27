鉭質電容商機大 高盛上修國巨目標價至775元

受惠全球5G、電動車發展，鉭質電容需求急遽增加，高盛證券看好鉭質電容成為被動元件產業發展的亮點，加上國巨（2327）併購基美後，綜效逐步顯現，進一步上修國巨目標價至775元，改寫外資圈對國巨的最高股價預測。

高盛表示，5G推動全球物聯網加上電動車、先進駕駛輔助系統的快速發展，鉭質電容需求有長足的成長，推估2021-2025年鉭質電容的市場規模將複合成長8%，總額達31億美金，高於2010-2020年成長的2%，出現倍增趨勢。

高盛進一步表示，上述物聯網及電動車在後疫情時代爆發，確立為不斷成長的主流趨勢。國巨今年第1季營收中，22%來自鉭質電容，未來在2021-2023年逐年成長性預估達15%、21%及20%，毛利率預期自40%提升到2023年44%。換算國巨於2023年的營收中，將有逾五分之一、23%為鉭質電容，營益率比重也有21%。

高盛將國巨2021-2023年獲利上修2%、4%及17%，反映鉭質電容的龐大潛能。

另一方面，國巨併購基美後，強化被動元件龍頭地位，今、明年產能皆計畫擴張10-15%，高於整體產業的8%、5%。目前國巨在亞洲、 歐洲及美國都有堅實的客戶群，並提供鉭質電容、MLCC、晶片電阻到鋁質電容等完整的產品。

高盛預期，結合基美資源，國巨2025年在鉭質電容的市場份額提升到39%，較目前的31%，大大提高。

至於高盛對其2021-2023年每股稅後純益（EPS）預測為44.9元、56.7元、66.3元，16倍本益比推算的目標價775元。