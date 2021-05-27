國泰全球智能電動車ETF獲准募集 6月15日開募

繼5G後，全球最熱議的話題就是電動車，尤其2021年全球將邁入電動車市場爆發成長期，長線大商機即將來襲。國泰投信看準電動車產業將是未來最明確的科技趨勢之一，並引領近百兆元台幣的商機，故再度領先同業，率先推出國泰全球智能電動車ETF，這不僅是國內第一檔電動車ETF，也是全球唯一一檔「高純度」鎖定電動車供應鏈的ETF，這檔ETF在昨(26)日獲准並將於6月15日 ~18日募集，讓投資人超前部署並參與未來二十年的電動車投資機會。

國泰投信這次發行國泰全球智能電動車ETF，主打「精準、純粹」，主因放眼當前國內外市場，在海外雖有幾檔電動車主題的ETF，但觀察它們的成分股可能相對不夠精準，有些其營收來源現階段並未直接受惠於電動車產業，此舉將使這些電動車ETF的表現，無法完全反映未來電動車產業帶來的龐大商機。

其次，考量到傳統車廠生產電動車，勢必將排擠其原有的燃油車銷量，且電動車也非其主要收入來源；再者，在技術和設備轉型上，傳統車商欲生產電動車，還需要大量時間及投入成本，鑑於此，國泰全球智能電動車ETF投資配置尚不會納入傳統車廠。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉表示，在全球減碳風潮下，電動車已是大勢所趨，目前智能電動車產業的關鍵技術核心，如電池技術、智能自動駕駛系統等，大多是掌握在電動車產業及政策發展皆成熟的國家如美國、歐洲、中國等，毛利高、核心獲利的供應鏈也主要分佈在這些地區，故現階段電動車投資，仍應以全球為範疇。

游凱卉說，這檔即將推出的電動車ETF同時從電動化、智能化兩大切入點出發，如全球電動車霸主特斯拉(Tesla)、中國電動車三劍客、台灣下一座電動車領域的護國神山-台達電等，皆在投資標的之列，精確掌握全球最關鍵核心的電動車龍頭品牌廠及供應鏈，讓投資大眾一次網羅未來黃金二十年智能電動車的關鍵投資機會。