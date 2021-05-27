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重押特斯拉15%！國泰電動車ETF「銅板價」可入手

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
特斯拉。美聯社
特斯拉。美聯社

2021年全球進入電動車爆發成長期，迎接龐大商機，國泰投信領先同業，率先推出國內第1檔、且為全球唯一「高純度」鎖定電動車供應鏈的「國泰全球智能電動車ETF」，該基金已於26日獲准募集，預計6月15日 ~ 6月18日啟動募集，6月底至7月初掛牌，提供投資人超前布署電動車百兆商機的投資機會。

據了解，國泰電動車ETF鎖定全球30檔核心概念股，特斯拉、輝達並列第一大持股，投資比例皆15%，另外還有中國三劍客蔚來汽車、理想、小鵬汽車以及電動車電池龍頭的韓國樂金化學等。掛牌價也是很親民的「銅板價」僅15元。

由於重押特斯拉，國泰電動車ETF上市後，也超越統一FANG+（00757），成為台股掛牌ETF中，特斯拉比例最高的一檔ETF，並為境內基金布局特斯拉比重第一。而投資人只要1.5萬元便能參與電動車龍頭及其他焦點股的成長機會。

至於經管費預計為0.9%、0.2%，暫無配息機制。

國泰投信表示，「國泰全球智能電動車ETF」主打「精準、純粹」，放眼國內外市場，國際上有幾檔電動車的主題式ETF，但成分股不夠精準，部分營收來源未直接受惠電動車，難反映電動車未來龐大的商機，國內標的則以台股供應商為主。

另一方面，考量傳統車廠生產電動車，勢必排擠原有燃油車的銷量，若投資這些車廠，電動車受惠度可能不顯著；再者，技術發展及設備轉型上，傳統車商切入電動車，也需要大量的時間和成本。有鑑於此，「國泰全球智能電動車ETF」的選股流程排除傳統車廠，30檔成分股都精準打擊。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉指出，全球減碳風潮帶動電動車為大勢所趨，目前電動車產業關鍵技術又掌握在美國、歐洲、中國等市場，高毛利、高獲利供應鏈也在這些區域，是該檔ETF的核心部位。

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