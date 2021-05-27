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陽明早盤股價重返百元、成交量居冠 運輸股占比逾4成

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
陽明海運。圖片／陽明提供
陽明海運。圖片／陽明提供

陽明（2609）向客戶發出7月1日起將加收綜合費率上漲附加費（GRI）的通知，納入MSCI(明晟) 全球標準指數台灣成分股也將在今（27）日盤後生效，早盤股價以100元開高，重返百元大關，盤中成交量高居個股之冠，漲幅逾3%。

陽明之外，長榮（2603）、萬海（2615）也是大漲，萬海一度亮燈漲停，衝上140.5元，盤中成交量居個股第三大，貨櫃三雄早盤大漲，成交量居個股前三大，運輸股占大盤成交比重再度躍升至4成以上。

塞港、缺櫃及缺船問題持續，且貨櫃海運將進入傳統旺季，陽明昨日向客戶發出通知，將從7月1日起調漲加收綜合費率上漲附加費(GRI)，包括每40呎櫃加收1,000美元，每20呎櫃加收900美元；另外，陽明將納入MSCI全球標準指數台灣成分股，陽明也是這次權重調升最多的個股，變動權重為0.26%。

MSCI最新半年度調整將在今日收盤後生效，外資昨日買超陽明43,279張，為單日買超第一名，陽明早盤開高後一度衝達105元，盤中漲幅逾3%。

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