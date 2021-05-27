聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽明早盤股價重返百元、成交量居冠 運輸股占比逾4成
陽明（2609）向客戶發出7月1日起將加收綜合費率上漲附加費（GRI）的通知，納入MSCI(明晟) 全球標準指數台灣成分股也將在今（27）日盤後生效，早盤股價以100元開高，重返百元大關，盤中成交量高居個股之冠，漲幅逾3%。
陽明之外，長榮（2603）、萬海（2615）也是大漲，萬海一度亮燈漲停，衝上140.5元，盤中成交量居個股第三大，貨櫃三雄早盤大漲，成交量居個股前三大，運輸股占大盤成交比重再度躍升至4成以上。
塞港、缺櫃及缺船問題持續，且貨櫃海運將進入傳統旺季，陽明昨日向客戶發出通知，將從7月1日起調漲加收綜合費率上漲附加費(GRI)，包括每40呎櫃加收1,000美元，每20呎櫃加收900美元；另外，陽明將納入MSCI全球標準指數台灣成分股，陽明也是這次權重調升最多的個股，變動權重為0.26%。
MSCI最新半年度調整將在今日收盤後生效，外資昨日買超陽明43,279張，為單日買超第一名，陽明早盤開高後一度衝達105元，盤中漲幅逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言