當沖熱門 元大台灣50正2交易量暴增逾1倍

「元大台灣50正2」ETF研究團隊分析，台灣疫情雖嚴峻，但台灣優質龍頭企業基本面不變，因此，儘管台股走勢近來震盪，但外資上週持續買超；此外，台灣近期公布GDP數據，表現亦相當亮眼，皆顯示台股長線看多，因而吸引布局反彈投資人湧入。

不過，也因新冠肺炎疫情等不確定因素仍在，許多投資人選擇短線進出，有助放大獲利的槓桿型ETF近期交易量大幅增加，觀察元大台灣50正2（00631L）近兩周當沖占比大幅增加，也反映出在市場震盪時，偏好手頭不留倉的投資人，偏向利用槓桿型ETF作為當沖工具。

正2槓桿型ETF運用期貨的槓桿效果，扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數單日正向 2 倍報酬之績效表現為操作目標，若追蹤指數當日增加1%，該ETF當日淨值增加約2%，因此，市場上偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式外，亦會選擇正2槓桿型ETF達到放大槓桿倍數的效果。

元大投信研究團隊提醒，正2槓桿型ETF可望透過槓桿效果，達到放大獲利效果，但若為負報酬，虧損也將放大，且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。