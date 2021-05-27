權值電子股疲軟 台股早盤跌逾百點

雖然昨（26）日美股續呈狹幅整理，四大指數收盤全數上漲，不過，台股今（27）日開盤下跌51點，開在16,591點，貨櫃三雄續揚支撐市場信心，然台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等權值電子股疲軟下，壓抑指數早盤跌逾百點，回測月線關卡。

在美股方面，由於周三沒有公佈重要經濟數據，且投資人等待共和黨提出新版基建計畫，使四大指數延續昨日狹幅區間整理格局。盤面上，依舊以經濟重啟概念股表現較佳，如汽車、郵輪、航空等類股；另外，散戶投機股如：GAMESTOP、AMC等有再次升溫的跡象，帶動小型股羅素2000上漲近2%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲10.59點，或0.03%，收在34,323.05點；標普500指數上漲7.86點，或0.18%，收在4,195.99點；Nasdaq指數上漲80.82點，或0.59%，收在13,738.00點；費半指數上漲6.31點，或0.20%，收在3,140.98點。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，近來本土疫情升溫，國人消費行為保守，店家營業時數縮短，國內消費趨勢明顯下滑，使傳產股震幅擴大，資金逐步往電子股挪移；電子股則持續受惠漲價題材，5、6月營收獲利暢旺，下半年業績仍具成長動能，目前電子股的產業榮景，僅走到一半，續航力更上看到2021年。