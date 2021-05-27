市場波動大 期交所：交易人多加留意風險及保證金變化

近期受國際行情及國內疫情升溫影響，期貨市場行情波動劇烈，臺灣期交所於5月19日即調升台股指數、電子及金融等國內股價指數期貨商品契約保證金約10%，調高後的台股指數期貨原始保證金為18萬4千元，將可涵蓋價格波動幅度提升至920點，適度強化交易人對價格波動的風險承受力。

隨股市波動變大，股票期貨熱度持續提高，跟台股期貨定額保證金不同，股票期貨是以比率方式收取保證金，計算方式為期貨契約價格Í契約乘數Í風險價格係數。現行保證金適用比例分3級距，原始保證金第1級為13.5%，第2級為16.2%，第3級為20.25%；若高於第3級距，則依該標的證券價格變動幅度訂定。

以長榮股票期貨為例，原始保證金適用比例為16.2%(級距2)，倘成交價為85元，所需保證金為新台幣27,540元(=2,000股×85元×16.2%)，後續價格上漲至90元，應收取保證金即上升至新台幣29,160元；相反的，如果價格下跌，保證金也相對下降。交易人要瞭解股票期貨保證金會隨標的證券價格漲跌變動，必須隨時注意市況對保證金的影響，適時繳存足額之保證金。

為維護期貨市場安全，期交所每天都會檢視各商品價格波動狀況及保證金的風險承受力；並視行情波動變化，適時且機動性調整保證金，以實質強化交易人風險意識及保證金風險涵蓋程度。有關期交所各商品保證金收取金額，可詳見期交所網站首頁->結算業務->保證金->保證金一覽表項下(網址: https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging)。