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第一金投信：看好半導體、航運與外銷概念股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股預估本益比，五年平均 15.5。（資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2021/5/24）
台股預估本益比，五年平均 15.5。（資料來源：Bloomberg，第一金投信整理，2021/5/24）

在美國科技股轉弱與本土疫情爆發下，台股近期出現明顯回檔，波段跌幅一度超過2,000點，然隨後跌破半年線即迅速反彈，預估在疫情仍處於高峰之際，短線將反覆打底測試，半年線為重要支撐。第一金投信表示，後續待疫情趨緩，盤整已久的電子股有望出現跌深反彈行情，帶領台股重回多頭格局。

第一金投信表示，台股這次波段下跌期間，上市融資餘額自5月10日高點2,702億元降至5月21日的2,200億元，減少18.6%，幅度超過同期新台股跌幅5.4%，顯示短期籌碼相對乾淨。此外，部分外資券商趁下跌之際調高台股評等，且外資法人在5月17日回跌至半年線附近開始進場，累積五天共加碼325億元。因此，這波下殺讓散戶減碼、法人加碼，意味著籌碼轉趨穩定，有利於股市落底。

第一金投信說，科技業受疫情影響不大，因為中下游PC與零組件產線多在中國； 半導體製造為重要戰略產業，停工機率不高； IC設計影響更為輕微，大多公司可進行居家辦公。最差情況可能為，若進入第四級封城，部分台灣科技產線運作才會受到影響，但預估發生機率不高。

但內需消費為主的傳產業(觀光、百貨、餐飲類股)的影響程度較大，然以外銷為主的產業，如紡織成衣、自行車、製鞋、航運等較不受影響。然倘若進入四級封城，產線將會受影響。另一方面，原物料產業受國際報價波動主導，受台灣疫情的影響甚低。

第一金投信表示，整體而言，台股經過這次下跌，評價已相對便宜，值得逢低買進。然而，科技股基本面仍有部分雜音出現，如中國5G手機庫存過高、半導體重複下單疑慮等，加上那斯達克及費半指數仍處於震盪整理格局，預估台股直接V型反攻機率較低。

因此，預料短線低檔震盪格局不變，科技電子股持續醞釀上漲動能，待疫情趨緩，台股將回到多頭格局，趁此時回檔分批加碼，電子股看好跌深的半導體族群，傳產則持續看好航運與外銷概念股。

2021/4-5月加權指數與融資餘額變動趨勢(100標準化)。 (資料來源：Cmoney，第一金投信整理，2021/5/24)
2021/4-5月加權指數與融資餘額變動趨勢(100標準化)。 (資料來源：Cmoney，第一金投信整理，2021/5/24)

台股 疫情 第一金

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