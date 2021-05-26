新聞解析／中鋼可以買？法人喊：還不是買點

傳產股人氣未散，航運、紡織等股近期輪動上漲，充當多頭人氣指標，但是鋼鐵股的反彈表現卻是相對失色，市場關注可不可以進場買進中鋼（2002）？多位法人看法保守，認為還不是買進的時點，雖然低接還算安全，但短期不太容易上漲。

台股上周一度下滑至15,159.86點的盤中低點，之後反彈走高，今日盤中高點達15,706.29點，反彈以來最高及最低點上漲1,546.43點，漲幅10.2%，其間傳產股強勢領軍族群首推運輸股，另外，鋼鐵股、紡織股也是上漲，不過，相較之下，鋼鐵股的反彈力道較為失色。

以龍頭股中鋼來看，上周一盤中最低達31.4元，反彈以來最高達35.8元，一度站上月線，但是連日來卻出現每日盤中高點一天低過一天的走勢，股價失守5日線，到底中鋼可不可以在35元以下的價位買進?多位法人看法偏保守，認為還不是好買點。

日盛投顧總經理鍾國忠坦言，中鋼的修正幅度不大，反彈幅度相也較弱，目前還不是買點，尤其是中國政策上的壓力，將讓市場對後市的發展存有疑慮，另外，包括外資及投信的調節賣壓，更是一大隱憂。

鍾國忠說，以中鋼在5月14日的低點33.7元來估算，超過這個價位的套牢量估計超過400多萬張，需要超過1,300億元以上的資金來化解，在目前趨勢仍往下的情況下，高檔套牢量需要花時間消化，但法人在這進場的機會微乎其微，反而是外資已連五賣，投信昨日也擴大賣超。

從融資來看，中鋼融資雖有減少，但減的並不太多，因此，鍾國忠認為，從面臨中國政策壓力、法人調節賣壓、上檔套牢賣壓等各方面來看，目前還不是買點。

華南投顧董事長儲祥生表示，中國政策打壓鋼價，對鋼鐵股的表現造成影響，目前的價格還不算是買點，短期來看，股價不太容易大漲。

證券分析師黃漢成表示，在中國打壓下，鋼價下滑，加上鐵礦砂的價格也下跌，影響鋼鐵股表近期表現，以中鋼來說，預期在季線附近的31.5元具有支撐，低接算是安全，但是後續若要上漲，則要觀察鋼價是否上來。

他指出，外資及投信都在賣超中鋼，外資連五賣，投信昨日賣超加大，在法人賣超，如果沒有利多，股價是很難上漲，因此，低接雖是安全，但後續要再上漲，要觀察是否有利多刺激，及鋼價是否回升。

證券分析師張陳浩則是認為若是有資金部位，可以在低檔慢慢布局鋼鐵股，雖然中國祭出政策打壓鋼價，但目的是減緩價格上漲速度，並不是要壓死鋼價，加上碳中和政策也不會改變，有助鋼鐵股在正後再攻。

他分析，中鋼不會跌破季線，因此可在壓回時分批買進，從跌破35至31元時慢慢往下買。