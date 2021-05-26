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航運股要用什麼評價模式？ 法人告訴你

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

航運股再度成為台股人氣指標，成交量又回到3成，今天國內新出爐的法人報告，喊價萬海（2615）目標價來到203元，引起市場上熱烈討論，到底航運股要用什麼樣的評價方式？這篇報告中最特別，也針對市場爭議不休的航運股「評價方式」發表出看法。

報告中撰寫到，「稍微唸過書的人，都知道景氣循環股要用P/B評價。所以撰寫貨櫃航運告的時候，也必須採取P/B評價(不然，一定會有人，跳山來攻擊你，說你不懂評價模式，尤其是那些名校出身，腦袋一直困在學術象牙塔中的人)」。

報告中認為，「但投資人在買景氣循環股時，誰記得投資標的每股淨值...，真實世界中，大家都是採用P/E，如果想用P/E來找出終極目標價，請先確定趨勢何時結束。」

航運股 景氣

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