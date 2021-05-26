航海王再領漲！萬海盤中漲停鎖死 逾6,000張排隊等著買

貨櫃三雄攻勢再起，今（26）日由萬海領漲，本土法人喊出203元的目標價，盤中衝上漲停128元鎖死，漲停及市價買單逾6,000在排隊等買，陽明、長榮分居個股前交量前兩大。

萬海公告4 月稅後純益61.52 億元，EPS 2.75 元，本土法人最新報告表示，萬海4月獲利創歷史新高，主要是受惠船舶增加及增闢遠洋航線，後續亞洲線調漲效益及旺季效應，將讓獲利更具想像空間。

法人表示，第3季是零售旺季前的進貨高峰，美國線將帶領全球運價上漲，推估萬海獲利逐季攀升，針對今年底每股淨值預估值52.06 元，給予3.9 倍P / B，目標價203 元，維持買進。

萬海今日以119元開高，一度小翻黑至114元，但迅速拉升翻紅，盤中衝上漲停128元，盤中成交量超過11.4萬張，以漲停及市價排隊等的買超超過6,000張；萬海強漲，帶動陽明、長榮大漲。

陽明以92.8元開高，一度翻黑至87.1元，再拉升至98.3元，盤中漲幅逾半根停板，盤中成交量逾54.5萬張，居個股成交量冠軍；長榮以83.4元開高，一度翻黑至79.5元，再拉升至87元，盤中漲幅2.79%，成交量逾44.9萬張，居個股成交量第二大。