台股開高震盪 航運類股再啟攻勢

台股今（26）日開高後震盪，航運類股再啟攻勢，萬海（2615）率先於10點30分左右亮燈攻上漲停，帶動連結萬海的萬海群益0B購03（034115）成為今日權證成交金額之冠。

貨櫃海運強強滾，萬海4月自結稅後純益61.52億元，年增率超過11倍，每股純益2.75元，再創單月新高，帶動股價持續攀高；今日盤中成交金額前十名權證中，就有兩檔為連結萬海的認購權證，還有連結長榮（2603）的認購權證也進榜一檔。

此外，盤面上生技醫療族群也是焦點，由於本土新冠肺炎病例數字未見和緩，帶動大江（8436）、泰博（4736）等受到買盤關注。

台股早盤在電子族群領軍反攻下，指數一度大漲百點，觸碰16,700關卡，不過盤中電子股後繼無力，導致指數一度翻黑，回測季線，午盤量縮在平盤之上震盪，連帶權證市場量縮，中場權證成交量僅18.07億元，占大盤成交金額比例為0.57%；盤中認購權證成交金額比例升溫91.68%、認售成交金額比例則降至至8.32%。