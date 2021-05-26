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手機減單+重複下單 法人砍台積電目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

摩根士丹利日前基於中國手機需求減弱，率先下修台積電（2330）目標價後，國內大型投顧26日報告也跟進下修。預期在手機零組件訂單下調及晶圓代工出現重複下單，台積電近期訂單出現調整，全年營收增幅降為17%，低於公司財測的20%；目標價自800元降為740元，評等仍重申「增加持股」。

報告指出，近期手機訂單調整，對台積電第4季前的營運影響有限，目前先進製程，特別是5、6、7奈米產能還不足應付需求，且蘋果將進入iPhone拉貨周期、聯發科（2454）5G持續擴張，還有高通主流手機單晶片預計第3季採用台積電的6奈米生產，皆緩衝短期需求調整。

但由於多種手機組件供需失衡，法人預期，第4季庫存將有明顯調整，屆時可能讓台積電第3季營收較前一季大幅成長10.4%後，第4季縮小為4.7%；月表現來看，台積電的營收會在iPhone拉貨後，於10月攻頂，其後逐步滑落。全年增幅則推估17%，不及財測的20%。

疫情方面，法人評估對台積電的影響不大，主因無塵室的環境特殊且高度自動化，即使升到四級警戒，台積電營運策略也不會有太大調整。反而是近期地緣政治風險升溫，台積電可能加速擴建美國廠，公司規劃2024年5奈米的月產能達到5萬片，法人樂觀五年後產能超過10萬片。

因應市場供需調整，法人下修台積電今、明年獲利預測3%及5%，每股稅後純益（EPS）降為21.95元、24.53元，30倍本益比推算的目標價為740元。

台積電 手機

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