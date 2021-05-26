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宏遠證發行轉換公司債 27日開始投標

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

宏遠證券（6015）率先以競價拍賣方式發行轉換公司債，發行總金額7億元，投標期間自5月27日起至5月31日止，拍賣底價訂為100元（即債券面額10萬元），為上櫃券商首次發行可轉債，亦為金融股採競價拍賣募集可轉債之先例，可望吸引投資市場高度關注。宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務，為創造公司營運良好動能。

宏遠證一（60151）可轉債轉換價格訂為19.60元（以債券面額10萬元計算，可轉換5,102股），發行期間為五年，並設計發行滿三年可依面額賣回。投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本，是兼具股票與債券優點的投資標的。

宏遠證表示，今年前四月合併營收達11.67億元，大幅年增6.26倍，前四月自結合併稅後淨益6.91億元、每股稅後盈餘（EPS）為2.09元，受惠台股整體成交量熱絡，不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，皆係帶動今年前四月獲利表現較去年同期由虧轉盈，並在證券同業間經營績效表現優異。

宏遠 債券

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