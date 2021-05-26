本土法人喊買萬海 目標價203 元

運價調漲，加上旺季效應，將持續挹注貨櫃股的營運表現，本土法人最新報告維持萬海（2615）買進評等，目標價更喊上203元，萬海今（26）日開高震盪，盤中漲幅逾半根停板。

法人表示，萬海公告4 月單月稅後純益61.52 億元，EPS 2.75 元，4 月單月營收149.39 億元，明顯超過第1季平均單月營收128.89 億元，營收跳升，成為推升獲利的動力

法人指出，亞洲線運價從2 月下旬跌至05 月上旬，萬海4月獲利仍創歷史新高，主要是受惠船舶增加及增闢遠洋航線，後續亞洲線調漲效益及旺季效應，將讓獲利更具想像空間。

法人預期，貨櫃航商6月營收爆發，亞洲線運價5 月22 日明顯調漲，6 月營收明顯受惠，預估遠洋及近洋航商，6 月營收都將跳升。

法人指出，新船短期無法大增，任何政府或民間管制都無效，去年9 月中國政府管制運價，導致出現「買艙費(服務費)」，但實際運價還是大漲，今年5月19 日，美國工業託運人聯盟（NITL）要求監管運價，法人認為，強悍的中國政府做不到的事，講民主的美國政府或民間組織更難做到。

法人強調，運價上漲，關鍵在供不應求，除非能讓新船短期大量增加，否則，任何管制，頂多只會衍生出更多收費項目；法人建議，第3季將爆發搶船搶櫃大戰，運價漲勢將超乎預期。

法人表示，第3季是零售旺季前的進貨高峰，美國線將帶領全球運價上漲，推估萬海獲利逐季攀升，針對今年底每股淨值預估值52.06 元，給予3.9 倍P / B，目標價203 元，維持買進。

萬海今日以119元開高，早盤一度翻黑，但迅即再拉升翻紅，一度衝達125.5元，盤中漲幅逾6%。