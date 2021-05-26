權值電子股續揚 台股早盤一度漲逾百點

雖然昨（25）日美股狹幅整理，四大指數收盤跌多漲少，不過台股今（26）日開盤上漲49點，開在16,645點，在台積電（2330）聯電（2303）、聯發科（2454）等權值電子股續揚的帶動下，指數早盤漲逾百點，觸碰16,700關卡。

在美股方面，由於公佈經濟數據好壞不一，加上商品與農產品價格多數走低，壓抑能源、原材料類股表現較為弱勢；不過，聯準會副主席重申淡化通膨風險，貨幣政策並不急著緊縮，使整體市場情緒保持穩定，四大指數於全日中大致呈現狹幅區間整理。

終場美股四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌81.52點，或0.23%，收在34312點；標普500指數下跌8.92點，或0.21%，收在4188.13點；Nasdaq指數下跌4點，或0.02%，收在13657.1點；費半指數上漲11.68點，或0.37%，收在3134.67點。

展望後市，群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，先前全球資金皆往原物料、價值型移動並流出科技成長股，不過疫情解封補庫存與貨運塞港的最強勁動能可能就在今年上半，在傳產基期墊高與籌碼凌亂下包括跌深及受缺料漲價所苦的科技股、中下游可望接棒市場主流；近期本土疫情擴大，缺水危機仍存，不過隨著AZ、Moderna疫苗來台與本土疫苗將推出，梅雨季來臨也期望能解渴，市場信心有望止穩，外銷出口動能、現金殖利率對指數仍會有支撐，長線投資心態仍偏多。