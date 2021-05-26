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台股萬七回落、疫情仍在高峰...投資大咖口袋10檔「趁便宜」看好股

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
大咖預測股市近期可能會有一波反彈。 圖／聯合報系資料庫
大咖預測股市近期可能會有一波反彈。 圖／聯合報系資料庫

摘要

1.作者認為台股這一波大幅修正，主要是反應投資大眾因疫情嚴峻和通貨膨脹帶來的悲觀情緒，與之前台股表現超強的反作用力。

2.預估本月（5）月底或6月初可能出現強勁反彈，無論高科技和傳統產業的市況大方向仍是往上發展，屆時可能是科技傳產雙主流的表現。

歐美國家的疫情，隨著疫苗的陸續接種，獲得一定程度的控制，也開始展開有限度的解封，而金融市場擔憂的新問題，反而是景氣逐漸復甦而產生通貨膨脹的疑慮。

不過仍然有部分國家持續陷入疫情擴散的狀況，如印度、台灣、新加坡、日本等，大多是開發中國家和一些發展中的經濟體，究其原因，仍是疫苗接種不足，目前掌握疫苗的仍是歐美國家，何時開始大量釋出（目前可能下半年有機會）是關鍵。

台灣的現況，就是去年的歐美疫情擴散之初的情景，因為國人尚未真正體認到恐懼情緒的心理壓力，加上疫苗接種率偏低和沒有普篩，因此，外媒也不斷質疑台灣情況是否可能變糟。

也許短期內仍然會是確診病例的高峰，台股在這一波的大幅修正，主要是反應投資大眾悲觀情緒的變化，和之前台股表現超強的反作用力（融資餘額大幅降低）。然而也因為這樣，搭配產業的基本面來看，一些公司的股價就顯得親切又合理了。

我的看法是，預料本月底或6月初底部確認後，會出現像樣的強勁反彈，有些公司的股價已經明顯脫離底部一段距離，無論是高科技和傳統產業的市況大方向仍是往上發展，所以屆時可能會是科技、傳產雙主流的表現！

這波疫情所引發的台股大修正，許多新手、小白和散戶受傷不小，但是也再度印證，在高檔和極度樂觀爆大量的時候，就要有危機意識。假如當時騰出現金，現在其實就可以開始挑肥揀瘦、好好選股了。

選好股的方向是：

1.鋼鐵和航運類股景氣仍持續暢旺。

2.半導體產業景氣原本供不應求，即使小降溫也不致轉趨悲觀，高科技股絕不會寂寞。

3.高股息殖利率績優股可以逢低留意。

4.黃金ETF也有避險功能。

5.原物料相關和REITS（不動產投資信託基金）也值得參考。

現階段吾人比較看好的股票是：1210大成、1215卜蜂、1785光洋科、2027大成鋼、2330台積電、3545敦泰、4912聯德-KY、6706惠特、3042晶技、3228金麗科。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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