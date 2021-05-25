0050人氣衝30萬大關 規模拚2,000億元

台股近期急跌後啟動強彈，台股ETF熱度持續提高，其中，「國民ETF」元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）規模頻頻增加，在25日結算出的規模又刷新紀錄，分別達到1,679億、754億元的新里程；0050受益人也創新高，目前累積達到30萬人，是ETF首度有30萬「股民」追捧，堪稱本波熱度最高的兩檔ETF。

對此基金業者分析，如以外資把台股喊到19,000點，台股還有15%可漲，在熱潮不退、0050單位數不變下，ETF很有機會挑戰2,000億元的超巨型規模，可望再為國內ETF奠定里程。

台股這波自「萬七」修正以前，ETF本來就有高討論度，最受關注是去年底掛牌的國泰台灣5G+（00881）、新募集的永豐台灣ESG（00888），規模成長都有倍數以上，行情修正則擴及更多、包括舊發行ETF，並轉由高知名度的0050、0056展現後來居上的吸金魅力。

當中，0050每年約5月開始有除權息的資金進場，這次在6日忽見規模跳上1,600億元，隨即遇台股修正，規模一連多日成長並在25日達到1,679億元，再度刷新國內ETF紀錄。合計短短一個月，0050已經大增309億元，是同期成長最多的ETF；受益人也突破30萬大關。

0056同步施展吸金大法，自5月10日台股震盪，ETF規模突破730億元、達735億元後，著眼高殖利率的資金陸續進場，大幅帶動0056單位數、規模雙雙躍升。

到25日為止，0056一連11天單位數都增加，總數達到220萬張，是去年11月除息前、後長達38天增加以來，最長的擴張紀錄，連帶基金規模也接連衝破740億、750億元整數關口，現有754億元，改寫高股息ETF的最大規模。

另外也有不少人關注的國泰台灣5G+，25日結算出的規模達400億元，為3月底來再度重返「四」字頭，國泰永續高股息（00878）返回200億元、達到204億元，以及3月才上市的永豐台灣ESG，規模升抵49.5億元，逼近50億元，皆為這波成長較多的熱門標的。

基金業者表示，近期疫情升溫導致台股震盪，但國際景氣沒那麼悲觀，投資人把下跌視為買點，帶動很多台股ETF規模連連成長；0050、0056高人氣，更是很多人優先想到的加碼標的。