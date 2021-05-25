疫情比去年嚴重 股市怎麼沒有狂跌？法人給答案

台股5月17日盤中一度因疫情造成的恐慌下殺至15,159.86點，今（25）日盤中高點達16,657.6點，短短6天強彈1,497點，網友關注「疫情比去年嚴重，但股市怎沒受影響狂跌?」，綜合多位法人看法，認為從國際經驗來看，股市與疫情並不是正相關，只要生產未受影響，短期心理層面衝擊後，股市仍是回歸基本面表現。

台股4月29日盤中寫下17,709.23點的歷史高點，5月來出現回檔休息，再加上國內疫情增溫的推波助瀾，以盤中高低點來看，本波指數一度重挫2,549點，在上周一挫至本波低點後開始反彈，已拉升近15,000點，台股表現止穩。

台新投顧副總黃文清表示，從各國經驗來看，韓國在疫情嚴重時，半導體廠仍正常運作，產能並未受到影響，台灣的情況來看，衝擊相對有限，主要是心理上的影響居多。

他認為，預期台灣的出口並未受到疫情的影響，主要受到衝擊的是內需的觀光、餐飲等，這些在股市的影響較低，台灣基本面仍然不錯，將支撐台股的表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，以國際經驗來看，股市與疫情並不是正相關，本土疫情嚴重，造成的是信心問題，但台灣相較國際來說情況算是還好。

華南投顧董事長儲祥生舉例，印度疫情嚴重，股市的表現也還好，美國去年疫情嚴重，但美股去年仍是不斷上漲，尤其是去年疫情最嚴重時，漲勢愈大，因此，只要疫情未影響到生產面，產業景氣未受衝擊，最終仍是會回歸基本面。

儲祥生表示，台股上周反應疫情的影響，一度下探至15,159點，除非 是疫情再擴大惡化，造成四級警戒，否則，在產業未受影響下，台股已算是走穩。

台股反彈，網友在PTT上發問「疫情比去年嚴重，但股市怎沒受影響狂跌?」，有網友發文回應表示，「很多生產基地都在海外啊，隨便舉個例子，我重壓的光學族群，生產基地也在海外，而且大多在中國跟越南，他們的客戶，組裝廠或是終端用戶，也都在當地」、「最多就影響一些台灣的產能，或是影響模具進度，不然就是新開發的案子，都跟近期無關」。

回應文貼出，引來其他網友回應，「其實國際上有哪個國家疫情比台灣輕的…」、「英國一天降到2,000人確診就歡天鼓舞要解封過正常日子」、「全世界錢太多，結案」、「同意樓上，就是美金印太多所以熱錢太多」。