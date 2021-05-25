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台股收復季線收漲257.38點 三大法人買超46.92億
台股今（25）日開高走高，電子股領軍，但強勢的傳產股包括運輸股、鋼鐵股等開高走低，對大盤漲勢略有壓抑，終場收復季線，以16,595.67點作收，上漲257.38點，成交量5,273.39億元；三大法人買超46.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超11.84億元，投信買超13.82億元，自營商買超（合計）44.94億元，其中自營商（自行買賣）買超2.61億元，自營商（避險）買超42.32億元。
台股今日以16,444.75點開出，指數開高走高，一度衝達16,657.6點，電子股 占大盤成交比重回升，成為領軍上攻要角，傳產股以塑膠、玻陶、汽車等類股表現較強，指數終場以16,595.67點作收，漲幅1.58%。
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