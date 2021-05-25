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電子回溫、塑化助攻 台股漲257點收16,595點、收復季線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

今（25）日在美國期貨盤走揚，帶動亞洲主要股市同步上漲，台股開高走高，受惠電子股回溫、塑化股助攻下，指數反彈收復季線，不過月線得而復失，指數終場上漲257點，收在16,595點，成交量5,273達億元。

盤面上，類股以塑膠、半導體、玻陶、資訊、汽車等類股漲幅領先，漲逾2%；而運輸、鋼鐵、紡織類股呈現漲多整理，跌幅在1-3%間。

電子權值股走揚帶動市場信心，聯電（2303）、台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）紛紛呈現走揚，而IC設計族群續強，智原（3035）、天鈺（4961）、金麗科（3228）等亮燈漲停；另外，記憶體相關的華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）等股也走揚。另一撐盤要角在塑化族群，華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）、聯成（1313）鎖漲停板、台塑（1301）四寶也同步走高。

中小型股方面，今日由環球晶（6488）、世界（5347）、中美晶（5483）、穩茂等領軍上揚，帶動櫃買指數上漲4.22點，收在197.02點，收復月線關卡。

展望後市，統一投信表示，短期有疫情不確定因素，但台灣有良好防疫經驗，廠商啟動分組分流、居家辦公以維持正常營運，且疫苗採購持續，儘管內需消費受累，但整體經濟影響有限。有資金行情及美國景氣復甦加持，台股中期走勢回歸基本面，可先留意下半年展望明確的企業，具高成長、產業競爭力佳公司為市場關注標的。

台股

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