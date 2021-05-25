新聞解析／電子股真的回來了？法人說分明

台股電子股重獲市場青睞，占大盤成交比重回升至5成，成為領軍上攻的要角，市場關注，電子股真的回來了？台股穩了？多位法人看法一致，認為短線資金回流，電子股重回主流，大盤算是止穩了，預期不易跌破本波恐慌低點15,159點，但短期也很難挑戰新高。

台股今（25）日以16,444.75點開高後走高，電子股領軍，尤其是IC設計股漲勢強勁，半導體股走揚，電子股占大盤成交比重回升至5成，相較於前一個交易日盤中一度下滑至2成，資金明顯回流至電子股，推升大盤指數盤中收復季線。

近期強勢的傳產股包括運輸股、鋼鐵股都出現開高走低，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）開高走低，股價翻黑，市場關注，電子股真的回來了嗎?多位法人認為，傳產股漲幅已大，資金回流跌深的電子股，短期電子股可望是盤面上的主流，但後續仍要觀察資金的流向，電子股占大盤成交比重要能持續守住5成，穩定擴量才有助大盤再往上攻。

華南投顧董事長儲祥生認為，資金翹翹板效應下，由近期強勢及漲幅大的傳產股包括運輸股、鋼鐵股、紡織股等流出，朝向風險還不高、漲幅不大的族群，也就是資金尋找會賺錢的族群，電子股吸引市場資金，尤其是IC設計股更吸金。

儲祥生表示，電子股跌的夠深，短期重回主流，台股目前走穩，後續仍要觀察美股表現，還有產業景氣的表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，短線的資金先回到跌深電子股，後續要觀察電子股占大盤成交比重能不能持續維持在5成，台股理論上來看是穩了，但是短線反彈在接近季線反壓區，要再上攻，必需持續擴量。

台新投顧副總黃文清表示，台股呈現輪跌輪彈的走勢，最早上漲的電子股也是最先下跌休息，接著由傳產股接棒上漲，在原物料相關族群漲高下也出現下跌，現在資金再回到電子股，台股以輪動方式推升大盤指數往上。

黃文清認為，如果電子股續強，大盤往上的空間會更大，旦要留意疫情的可能影響，他表示，台股不易跌破本波恐慌低點15,159點，後續應是震盪築底或量縮整理格局，雖然再跌破低點不易，不過，也很難在短期挑戰新高。