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塑化類股領軍 台股盤中強漲逾300點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（25）日開高走高，盤中漲逾300點，指數挑戰收復季線、月線關卡。盤面上，運輸、鋼鐵、紡織等類股漲多整理，資金輪動轉向點火塑化族群，帶動塑化、塑膠類股指數漲近3%。

盤中，華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）以及聯成（1313）紛紛攻上漲停，台塑（1301）四寶漲幅也在2-4%間，表現相當亮眼，主要反映昨（24）日台聚舉行法說會，釋出雖然今年有眾多不確定因素，但對於今年展望依舊維持審慎樂觀的態度。

此外，法人也看好油價後續走勢，瑞銀表示，當全球石油需求繼續不均衡上升，供給增長預期將不超越需求，推測布倫蘭特原油價格還是有機會在今年下半年挑戰75美元；高盛預估，就算伊朗可能恢復供應原油，但因市場低估需求回升幅度，今年第4季油價可能升至每桶80美元。

法人認為，國際油價在歐美加速新冠疫苗接種、經濟活動逐漸增溫下近期緩步上漲，看好全球原油需求仍將緩步增溫，市場預期第3季供需缺口有望擴大，主要產油國家目前仍保持克制性增產態度不變，整體市場供給尚未大增，供需秩序得以維持，全年基本保持供不應求格局不變，雖5月塑化產品價格漲跌互見，但續看好烯烴下游與芳香烴部分產品。

原油價格 台聚

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