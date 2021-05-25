奇亞幣助攻 威剛盤中一度漲停、重回百元關卡

奇亞幣農場的挖幣需求暢旺，威剛（3260）高容量的固態硬碟（SSD）及企業級外接式硬碟訂單持續倍增，報價也同步走高，威剛不僅看好5月業續將繼續走揚，並預期在DRAM合約價及SSD出貨均再攀升下，第二季單季營運表現將再挑戰數年來高點，受到基本面看好激勵，今（25）日威剛股價一度攻上漲停板，並重回百元關卡。

先前台股資金由電子股轉進傳產股，尤其先前航運及鋼鐵股吸納台股多數短線資金，不過，電子股在拉回整理多時之後，不僅籌碼面逐漸獲得沈澱，且由於今年全年業績持續看正向，不過，個股本益比漸偏低、投資價值浮現，其中，記憶體模組廠威剛也因此受到市場資金關注。

近日威剛股價拉出一波反彈，今日盤中威剛股價一度衝上漲停板，股價來到102元，並重回百元關卡之上，股價在昨（24）日收復季線關卡約89.75元之後，今日再度大漲，再度收復月線關卡98.5元，股價短線逐漸由多方主導，股價中長線走勢有機會重回上升趨勢。

威剛表示，在看好DRAM供不應求態勢持續下，第三季合約價仍將接棒走高，且NAND Flash消耗量在伺服器、手機、PC及遊戲機等應用市場穩定成長的前提下，公司不只第二季營運表現將再向上表態，也已備齊彈藥準備在第三季傳統旺季中大展身手。在庫存無虞且供應商持續支持的優勢下，威剛的DRAM及NAND Flash產品出貨將呈價量齊揚的多頭走勢，為公司今年帶來大幅成長的獲利貢獻。

奇亞幣的農場挖幣需求，在挖幣個人收益仍相當可觀的狀況下，即使其他加密貨幣價格明顯波動，奇亞幣「農夫」擴建硬碟空間的速度與規模仍加速發展，也造成威剛業務接單應接不暇。