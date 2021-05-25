「疫」外加速 可逢低布局5G+電動車ETF卡位電子旺季

受到新冠肺炎本土病例大增影響，台股陷入劇烈震盪，在全民抗疫大作戰之際，許多高成長潛力商機值得關注。隨著防疫警戒升級，居家辦公、遠距學習成為生活日常，視訊串流、通話量提升，Wi-Fi與行動寬頻使用時間大增，都加速5G產業的發展。法人表示，由於近期台股波動大，擔憂個股風險的投資人，建議可尋找相關ETF做為資產配置選項，趁股市拉回時，逢低布局。

觀察近日台股盤面表現，5G相關ETF中又以國泰台灣5G+ ETF（00881）表現最為亮眼，今年以來報酬率達10.20%（截至5月21日），漲幅除了優於加權指數上漲約9.39%的成績，也是國內5G主題ETF中唯一有配息者，半年配的機制有利規劃二代健保，亦可作為下檔保護，讓投資人不僅領息，還可賺價差。

根據臺灣證券交易所定期定額交易戶數統計排行資料顯示，成立不到半年的00881已衝至第五名，一張還不到2萬元，CP值極高，是許多小資族存股的首選，受益人數超過33萬人。

國泰台灣5G+ ETF成分股涵蓋半導體、5G網通及關鍵零組件和電動車等具高成長性的產業，以00881前三大成分股之一的鴻海為例，其未來轉型重心「3+3」中以電動車產業被視為最快可以展現成果的項目。鴻海近期布局加速，5月中與新創電動車公司Fisker宣布合作「PEAR計畫」（Personal Electric Automotive Revolution），未來攜手開發電動車款，以Fisker品牌銷售，售價訂在3萬美元內，目標市場鎖定歐洲、北美洲、中國與印度，目前完成車款外觀設計，未來年產量目標25萬輛。加上還有MIH聯盟的協助，包括聯發科、瑞昱、聯詠等供應鏈，可提供穩定的車用半導體晶片，共同開發電動車款，預計在2023年第4季開始量產。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，電動車與5G 兩大主流趨勢是2021年半導體產業主要成長動能，在終端高度需求的帶動下，產能滿載的情況將延續至2021下半年，全球半導體市場預估規模仍會持續成長至2022年，且隨著電動車與5G對於半導體與各種電子零組件需求規格升級，台灣完整的半導體與電子零組件供應鏈預期將持續受惠。

00881不僅囊括一籃子台灣5G供應鏈大廠，其中成分股更有高達9成為電動車概念股，可謂是最純「5G+電動車」主題型的台股ETF，建議投資人透過定期定額持續布局00881，拉長戰線，參與未來十年主流大趨勢；亦可藉近期股市拉回修正之際，逢低加碼，掌握下半年電子旺季成長機會。