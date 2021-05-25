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台股開高走高大漲逾200點 站上季線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(25)日開高走高，大盤9點13分攻到16,537點，上漲超過200點也站上季線。

台股早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等科技股走揚，航運股也開高，塑膠紡纖股大漲之下，大盤一路走高。今日塑膠股轉強最為明顯，早盤資金由航運股轉進的跡象，台聚（1304）、亞聚（1308）、聯成（1313）亮燈漲停，華夏（1305）及國喬（1312）等股漲幅也逾7%。

分析師表示，目前疫情雖膠著，但股市人氣在貨櫃輪及面板族群匯集不散下，資金也開始轉進其他類股，紡織昨日強勢後，今日由塑膠股接棒；技術面上，大盤季線之上的反壓仍重，多頭恐在此採輪動方式逐漸化解季線上檔反壓。

台股 航運股

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