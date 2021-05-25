快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳冲：當沖證交稅減半 等於鼓勵當沖多於持有

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
前行政院長陳沖。記者曾吉松／攝影
前行政院長陳沖。記者曾吉松／攝影

政府為活絡台北股市，祭出當沖交易稅減半措施，對此，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（25）日再度質疑，股市參與者有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，對股市動能及穩定都有貢獻，只對當沖的證券交易稅減半，不就是鼓勵當沖多於鼓勵短中長期持有？

陳冲說，常將租稅中立掛在口頭的政府官員，要如何對其他提供穩定力量的投資人自圓其說？ 要消除此種帶有差別性、歧視性的證交稅，在政府財政預算目標早已不是問題的情況下，何不索性全面降低證交稅，以兼顧減輕交易成本、鼓勵交易的理論？

陳冲先前以「每天打強心針的股市」一文，發表對當沖降稅是否延長的看法。經媒體報導後，意外引起不少討論，各抒己見，原本是件美事，不過部分評論誤解該文的重點，以致討論可能失焦。

陳冲說，先前已表明Day trade（當沖）及Speculation（投機），都是資本市場的常態與必要元素之一，換言之，並不反對當沖，也不反對投機。市場動能本就來自各方對前景有不同的看法，市場宜尊重不同意見，對投資與投機自然也不必有差別的待遇。2018年延長當沖降稅，是針對價量不振的權宜措施，就如同在ICU加護病房的急救，在病情改善後即可出院或轉入普通病房。

時光荏苒，當年不足千億的股市日交易量，今日已動輒五六千億以上，Day trade占日交易量也超越三成，上周單周平均當沖比更達46.27%，成為耳熟能詳的市場工具，依據財經媒體的報導，5月4日某券商單一分公司當日當沖成交量即達405億，顯然當沖提升股市動能的目的，早已功成，緊接著要顧慮的可能是價格扭曲及違約的風險管理。

陳冲

延伸閱讀

交投熱絡、業績佳 航運股當沖比衝上65%

當沖熱潮把台股炒出歷史天量！ 究竟是推動量能的推手 還是助長投機的春藥？

股市小白瘋當沖熱 證交所董座提醒：沖一年百元剩64元

小心沖過頭！當沖讓台股變賭場，誰是最大贏家？

相關新聞

交投熱絡、業績佳 航運股當沖比衝上65%

上市櫃公司下周開始公布5月營收，由於各國塞港持續加上美國線進行換約，國際運價高檔不墜；滙豐證券預期，台灣航運龍頭長榮與國...

擔心疫情衝擊台股？老謝看好台灣經濟實力 10檔「3+1高」強勢股

新冠肺炎疫情升溫，讓許多投資人深感不安，就怕疫情衝擊台股，讓自己套牢慘賠。

512股災嚇跑了誰？萬六已成共識 專家建議這樣操作

台股5月劇烈震盪，大盤指數自萬七回落，上周在法人逢低點火下，台股展開反攻，指數順利攻上16000點，且連續站穩，根據永豐...

拉回即是買點 法人：台股高股息基金擁三利基

Morgan Stanley預估2021年台股企業獲利可望大幅成長26%，加上台股現金殖利率水準優於全球，可望吸引買盤逢...

證券劃撥存款 逼近3兆大關

全民瘋股市，證券劃撥存款餘額持續締造新猷。中央銀行昨（24）日公布4月金融情況，其中，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額...

萬海4月純益 年增11倍

貨櫃海運強翻天，萬海股價近五個交易日大漲逾五成，昨（24）日應主管機關要求，公告4月自結稅後純益61.52億元，年增率超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。