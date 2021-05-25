陳冲：當沖證交稅減半 等於鼓勵當沖多於持有

政府為活絡台北股市，祭出當沖交易稅減半措施，對此，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（25）日再度質疑，股市參與者有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，對股市動能及穩定都有貢獻，只對當沖的證券交易稅減半，不就是鼓勵當沖多於鼓勵短中長期持有？

陳冲說，常將租稅中立掛在口頭的政府官員，要如何對其他提供穩定力量的投資人自圓其說？ 要消除此種帶有差別性、歧視性的證交稅，在政府財政預算目標早已不是問題的情況下，何不索性全面降低證交稅，以兼顧減輕交易成本、鼓勵交易的理論？

陳冲先前以「每天打強心針的股市」一文，發表對當沖降稅是否延長的看法。經媒體報導後，意外引起不少討論，各抒己見，原本是件美事，不過部分評論誤解該文的重點，以致討論可能失焦。

陳冲說，先前已表明Day trade（當沖）及Speculation（投機），都是資本市場的常態與必要元素之一，換言之，並不反對當沖，也不反對投機。市場動能本就來自各方對前景有不同的看法，市場宜尊重不同意見，對投資與投機自然也不必有差別的待遇。2018年延長當沖降稅，是針對價量不振的權宜措施，就如同在ICU加護病房的急救，在病情改善後即可出院或轉入普通病房。

時光荏苒，當年不足千億的股市日交易量，今日已動輒五六千億以上，Day trade占日交易量也超越三成，上周單周平均當沖比更達46.27%，成為耳熟能詳的市場工具，依據財經媒體的報導，5月4日某券商單一分公司當日當沖成交量即達405億，顯然當沖提升股市動能的目的，早已功成，緊接著要顧慮的可能是價格扭曲及違約的風險管理。