美股四大指數集體收紅 台股早盤漲逾100點

昨（24）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（25）日開盤上漲106點，開在16,444點，早盤漲逾100點，台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股走高，加上貨櫃三雄續揚挹注下，指數漲幅持續擴大，朝季線進行挑戰。

在美股方面，受惠多位Fed官員重申淡化通膨風險，使政策的緊縮疑慮降溫，美債殖利率短線走低，激勵科技股、區塊鍊相關類股引領市場走高。另外，受惠經濟重啟，如商業地產、飯店、旅遊等類股也表現強勢，因而推升標普500指數走揚。

終場美股四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲186.14點，或0.54%，收在34393點；標普500指數上漲41.19點，或0.99%，收在4197.05點；Nasdaq指數上漲190.18點，或1.41%，收在13661.1點；費半指數上漲70.88點，或2.32%，收在3122.98點。

展望後市，瀚亞高科技基金經理人姚宗宏表示，最近幾個月科技股表現相對較弱，除了受到疫情升溫影響外，也跟科技族群去年以來表現最佳、本益比衝高有關，因此部分資金有獲利了結壓力，或者轉去評價面較低的族群的現象。就企業獲利來看，預計未來兩年科技產業成長性仍高，在5G、雲端、高速運算，以及遠端工作需求持續增加帶動下，看好長期科技族群獲利跟營運表現。