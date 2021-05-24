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台指期夜盤震盪攀高 盤中漲逾百點 觸及16,447點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪攀高，盤中漲逾百點，觸及16,447點，法人指出，雖然本土疫情持續壟罩，但在下檔買盤依舊強勁力守下，短線台股將續做區間震盪整理。

外資現貨賣超1億元，期貨淨空單增加2,950口至24,270口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為4.4萬口，買權OI增量明顯不足。週選方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。

法人表示，外資期現貨略為同步做空，自營商選擇權中性依舊，月、週選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面目前台股下檔支撐墊高，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股將續做三角收斂壓縮格局。

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