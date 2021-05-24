聽新聞
test
0:00 / 0:00
運輸股領軍台股翻紅收漲36.23點 三大法人買超29.24億
台股今（24）日開低走高，運輸股強漲，貨櫃三雄、散裝貨運呈現大漲攻勢，占大盤成交比重一度逼近5成，終場則是占37.6%，略高於電子股的37.1%，盤面上還有紡織股也是強勢群創，面板股翻紅，股王矽力-KY（6415）收漲停，大盤指數終場以16,338.29點作收，上漲36.23點，成交量4,229.65億元；三大法人買超29.24億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.35億元，投信買超16.73億元，自營商買超（合計）13.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.3億元，自營商（避險）買超16.17億元。
台股今日開低走高，貨櫃三雄強漲，萬海（2615）漲停作收，長榮（2603）收漲2%，陽明（2609）漲幅1.41%，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）翻紅大漲，矽力-KY收3,345元漲停板，紡織股也強漲，在傳產股領攻下，電子股也拉升占大盤成交比重翻紅，推升指數收在16,338.29點，漲幅0.22%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言