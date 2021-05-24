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運輸股領軍台股翻紅收漲36.23點 三大法人買超29.24億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今日開低走高，運輸股強漲，貨櫃三雄、散裝貨運呈現大漲攻勢。報系資料照
台股今日開低走高，運輸股強漲，貨櫃三雄、散裝貨運呈現大漲攻勢。報系資料照

台股今（24）日開低走高，運輸股強漲，貨櫃三雄、散裝貨運呈現大漲攻勢，占大盤成交比重一度逼近5成，終場則是占37.6%，略高於電子股的37.1%，盤面上還有紡織股也是強勢群創，面板股翻紅，股王矽力-KY（6415）收漲停，大盤指數終場以16,338.29點作收，上漲36.23點，成交量4,229.65億元；三大法人買超29.24億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.35億元，投信買超16.73億元，自營商買超（合計）13.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.3億元，自營商（避險）買超16.17億元。

台股今日開低走高，貨櫃三雄強漲，萬海（2615）漲停作收，長榮（2603）收漲2%，陽明（2609）漲幅1.41%，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）翻紅大漲，矽力-KY收3,345元漲停板，紡織股也強漲，在傳產股領攻下，電子股也拉升占大盤成交比重翻紅，推升指數收在16,338.29點，漲幅0.22%。

自營商 台股

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