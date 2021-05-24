元大投信委託編制電動車國家隊指數 24日起發布

瞄準電動車商機，元大投信委託臺灣指數公司與金融數據服務公司FactSet編制共同冠名之「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet電動車與自駕科技永續概念指數」（簡稱「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」），自24日起委託證交所每五秒計算及傳輸發布盤中即時指數，表彰台灣電動車供應鏈的行情表現。

此前包括元大、國泰和富邦三家投信都已申請全球型的電動車指數認可，元大證券發行台股電動車ETN，元大投信此次委託編制台股為主的電動車指數，則是市場上首支可能發行為電動車國家隊ETF的標的。

臺灣指數公司表示，「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」採樣範圍涵蓋國內上市櫃股票，運用FactSet RBICS產業分類及財團法人車輛研究測試中心篩選的上市上櫃電動汽車供應商名單，從流動性檢驗和市值、獲利、公司治理評鑑等指標選出符合標準的標的。

進一步分類排序挑選成分股，最後採用自由流通市值加權方法計算指數，衡量台股汽車關鍵零組件及半導體、電子元件供應商的績效表現。

指數規劃每年6月及12月檢視成分股，檔數不固定，有30-35檔，現權重前十大成分股依次為台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）、廣達（2382）、和碩（4938）、研華（2395）、日月光投控（3711）、光寶科（2301）及瑞昱（2379）。

回測「臺灣電動車與自駕科技永續概念指數」近五年年化報酬率為28.56%，優於台股加權指數18.17%。

電動車商機已為全球焦點，根據經濟部統計，我國電動車產值逐年提升，自2019年的55億元，提升到2020年97億元，未來在產業發展驅動下，預期跨越百億元大關。