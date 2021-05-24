新聞解析／航運股還可以追？法人兩大觀察

台股今（24）日震盪，盤面上，航運股大吸金，早盤占大盤成交比重一度躍升至49%，電子股則是降至2成，貨櫃三雄領軍強攻，散裝航運股也大漲，市場關注，航運股會不會過熱了？還可以追嗎？法人坦言，的確是有過熱的跡象，但是在資金往強勢股靠攏下，航運股仍是人氣指標，後續要觀察籌碼及漲幅的變化，中期來看，貨櫃股續航力強，方向沒有問題。

外資對台股看法不同調，兩家美系外資最新報告持相反看法，一家調降台股目標指數，由14,900點下修至14,500點，另一家則是調高台股評等至加碼，目標價由17,200點調高至19,000點；另外，亞系外資也是力挺台股，調高台股評等至加碼，同時點名首選長榮（2603）、台塑（1301）、巨大（9921）、台積電（2330）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、鴻海（2317）、台達電（2308）、宏碁（2353）等9檔個股。

上海航交所(SCFI)公布最新一期貨櫃運價指數3,432.5點，較前一周的3,343.34點，上漲89.16點，漲幅2.66%，再創新高；亞系外資最新報告認為，預期貨櫃航運強勁需求將持續到今年第3季，給予長榮買進評等，目標價上看110元。

航運股今日強漲，從貨櫃三雄到散裝，都是大漲的表現，早盤占大盤成交比重曾衝上49%，盤中略降至4成以下，面對罕見的傳產、電子股占大盤成交比重逆轉情況，法人坦言，航運股的確有過熱，要留意盤中震盪變大，由於整體量能不夠，想突破前波高檔仍有壓力。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，貨櫃三雄中的長榮及陽明（2609）在上周就出現量價背離的情況，萬海（2615）量價還好，在量能不夠下，要衝破5月11日的高點，量要適量放大。

他表示，貨櫃股在即將進入旺季的情況下，續航力強，中期來看，方向沒有問題，股價雖因當沖震盪，但仍在慢慢往上墊；要留意的是在股價上漲過程，籌碼面的穩定及股價漲幅變化，若是急漲且漲幅過大，恐存在潛在壓力。

電子股占大盤成交比重大幅下滑，鍾國忠認為，台股出現M型化，小資族及散戶偏愛航運股等原物料股，法人則是開始為第2季作帳舖路，鎖定高價股。

他強調，航運股具續航力，即使股價漲幅高，買進存有風險，仍吸引資金進場，今日台股較好的情況是紡織股表現也強，代表資金也在找機會，但也只能守成，沒辦法大攻擊；至於電子股在訂單恐受疫情影響下走弱，預期電子股買點將要等到6月後。

證券分析師張陳浩表示，台股資金太集中，主要是股市投資不到10年的投資人操作上往強勢股集中，「不怕高，敢衝」，航運股強勢下，持續吸引資金買進，主要是有基本面支撐，除港塞、缺櫃等問題未完全解決外，運價仍在上漲中，且將進入旺季，都吸引資金推進。

張陳浩認為，除了航運股之外，看好鋼鐵股在拉回整理後仍有機會再攻，認為可以在拉回時布局，例如具基本面題材的中鋼（2002），在壓回時就是好買點；另外，紡織股也可以留意，尤其是初升段的集盛（1455）等股，電子股部分，修正很多的IC設計股也可以留意；防疫相關股則是看好快篩題材股。