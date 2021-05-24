航運股早盤成交量再寫新記錄 一度占大盤比例五成

航運股今天成交量再寫新記錄，今天早盤航運類股一度占台股總成交量的五成。今天最新的外資報告中表示，受到蘇伊士運河塞港的影響，供需持續吃緊，上海航交所(SCFI)公布最新一期貨櫃運價指數達3432.5點，較前一周的3343.34點，上漲89.16點，漲幅2.66%，再創新高，再喊「買進」長榮（2603）。

今天早盤一度成交量占大盤逼近5成，截至12點為止，電子股的成交量也攀升，成交量為1151億元，台股的成交量為3188億元，也達36%。其中，宅配通、嘉里（2608）大榮繼續漲停，航運人氣指標今天換人做，裕民（2606）、四維航（5608）領軍漲停，慧洋-KY（2637）、中航（2612）股也都表現不錯，不過，12點30分開始賣壓增加，航運股賣壓又全面出籠，裕民、四維航自漲停打開。

至於貨櫃輪的部分，萬海（2615）續創新高，來到124.5元，陽明（2609）今天一度來到99.3元，漲幅一度達9%，長榮海運也來到91.4元，漲幅近8%。

SCFI貨櫃運價指數達3432.5點，較前一周大漲上漲89.16點，再創新高，漲幅近9%；包含遠東到歐洲、地中海、美東、美西的運價也都同步創新高。外資新報告預期貨櫃航運的強勁需求將持續到今年第三季，而近期股價修正正好提供具吸引力的買點。

外資表示，自蘇伊士運河阻塞以來的8周SCFI上漲34%，跨太平洋北美航線從5月起新合約運價更高，可望帶動第二季獲利優於第一季；而蘇伊士運河事件已經使歐洲和亞洲港口更擁擠，再加上新冠疫情再度流行，特別是對來自印度的船舶限制，預期需求能見度將延伸至第三季，包含馬士基預估，由於航運網路的利用率高，亞洲第三季出口將保持強勁。

印度疫情拉警報，全球散裝船周轉率面臨新挑戰，有些港口拒絕過去三個月內曾到過印度的船舶及人員入港，印度有許多的農產品、鐵礦石出口，再加上需要進口很多的煤碳，所以印度地區的散裝船使用量一直很高，但因為港口設備等各項問題，中、小型船到港作業的比率非常高；近期因為許多地方港口限制印度來的船到港，所以要到印度區的船舶租船天數必須要拉長，造成船舶周轉率急速下降，尤其是6萬噸以下的中、小型船更缺。