兩外資喊加碼台股 亞系外資點名首選這九檔

國內疫情恐慌情緒衝擊台股表現，外資對台股看法也不同調，雖有美系外資下修台股指數目標至14,500點，但有兩家外資則是力挺台股，同步調高評等至加碼，其中，美系外資更將目標指數調高至19,000點，亞系外資則是點名首選台塑（1301）、長榮（2603）、巨大（9921）、台積電（2330）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、鴻海（2317）、台達電（2308）、宏碁（2353）等，包括3檔傳產股，6檔電子股。

台股今日開低，由傳產股的運輸股、紡織股及防疫題材股擔綱多頭指標，運輸股占大盤成交比重一度逼近5成，電子股則下降至2成，盤中指數翻上紅盤；外資最新報告對台股看法不同，兩家美系外資中，一家調降台股目標指數，由14,900點下修至14,500點，另一家則是調高台股評等至加碼，目標價由17,200點調高至19,000點。

美系外資表示，疫情雖衝擊台灣內需市場，但台灣產業結構中，出口占7成，應可有緩衝作用，另外，經濟成長動能持續，股市仍然可有表現，加上科技指數雖對利率上升更加敏感，但強勁獲利可以加以平衡，兩岸關係緊張通常影響直接相關的股票不是總體市場。

美系外資看好台灣企業今年及明年獲利年複合成長率將達23%，另外，美系外資認為，國安基金在台股急跌時可能進場，傳產股及科技股急跌後都具有吸引力，美系外資看好台股。

亞系外資強調，台股在近期急跌後，獲利預估上調，本益比回到去年5月水準，認為台灣以出口為主，在目前晶片、AI設備、自行車等供需吃緊的情況下，預估明年獲利將成長36%，決定調高台股評等至加碼，同時點名首選9檔個股。