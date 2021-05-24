長榮權證交易居首位 超越台積電

今日盤中的權證交易量，長榮（2603）居首位，認購權證早盤成交超過1億元，勝過台積電（2330）及加權指數的認購權證成交量。

今日11點的認購權證成交量前十名排行為：長榮、鈊象（3293）、加權指數、萬海（2615）、台積電、友達（2409）、南電（8046）、聯發科（2454）、元大台灣50（0050）及群創（3481）。其中，長榮成交1.3億元、鈊象成交0.7億元、萬海成交 0.6億元是認購權證成交金額超過5千萬元者。加權指數的認購權證成交金額超過3千萬元、認售權證成交金額逾4千萬元。

權證發行商說，目前航海股交投熱絡，投資人也積極透過認購權證放大槓桿，買進長榮與萬海的認購權證，此外，遊戲股的鈊象也被多頭相中而買進認購權證。