記憶體模組第2季業績續樂觀 族群盤中逆勢漲

台股本波漲勢明顯由電子轉向由傳統股掌舵，電子股成交比重大幅下滑，不過，電子股在領先拉回整理一段時間之後，近期逐漸回到基本面，其中，記憶體模組廠第2季業績持續看成長，股價修正之後，今（24）日盤中出現族群個股全面逆勢上揚表現，後市有機會逐漸吸引資金重新回歸。

記憶體模組廠表示，第二季以來，市場下游需求仍熱絡，相對第一季來看，下游拉貨力道仍維持強勁，並沒有趨緩現象，至於價格方面，記憶體相關價格，強力上漲的階段應在今年第一季，但第二季以來，記憶體價格來到近半年高檔區，上漲力道趨緩是在預期中，不過，由於價格仍維持先前高檔水準，部分規格仍緩步上揚，因此，預料第二季記憶體模組廠第二季業績仍可望維持首季的高檔水準，或小幅持續增長。

今日台股指數一度仍下跌逾百點，盤中航運類股仍是盤面最強族群，並佔台股大盤成交比重多達49%，而電子股則是罕見的成交比重降至25%的超低水準，不過，市場法人認為，電子股經過一波領先修正之後，目前顯示量縮回穩，後市有機會逐漸反應基本面的投資價值。

此外在各電子族群中，今日盤中記憶體模組廠表現相對強勢，其中，包括威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）及品安（8088）等股，盤中台股大盤仍下跌，但這些個股盤中陸續逆勢翻紅，股價上漲幅度約在1%至3%之間。