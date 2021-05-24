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高盛逆勢喊加碼！台股目標衝萬九、推薦買23檔強股

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
高盛最新觀點力挺台股。報系資料照
高盛最新觀點力挺台股。報系資料照

疫情下的台股能不能買？外資掀起多空戰。繼滙豐證券、花旗環球分別升評及下修台股，高盛證券最新報告，指出台股獲利強於預期、大跌後價值浮現，且基本面表現不獨權王台積電（2330）壯大，還有很多科技股的題材值得布局，為此上修台股至「加碼」，目標指數同步自17,200點拉升到19,000點，喊出外資圈對台股最樂觀的預測！

高盛此次是在亞太股市策略中，建議國際資金逢低加碼台股，並斷言已經在2020年表現出色的台股，還會在未來三到六個月領先。以上周五（21日）收盤指數，高盛目標指數隱含18%的上檔空間，美元計價更有高達24%的潛在漲幅。

高盛推薦搶搭「萬九」行情的焦點股，則區分為第四代工業革命（關鍵科技）、落後傳產股、防疫概念股以及受惠疫情的出口股。其中，在工業題材表現強勢的必看股，包括台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）、中鋼（2002）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、聯詠（3034）、華碩（2357）、世界（5347）、正新（2105）、微星（2377）、華邦電（2344）、上銀（2049）、中美晶（5483）、宏碁（2353）、致茂（2360）、新普（6121）、力旺（3529）、信邦（3023）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、同欣電（6271）及矽創（8016）23檔。

高盛表示，台股近期因疫情劇烈震盪，但全球經濟復甦及科技應用爆發，讓台灣企業在第1季繳出最旺獲利。上一季台股公司大賺近兆元，在2020年基期墊高下進一步成長，推估今年台股獲利將大幅成長37%，2022年持續成長11%，換算近二年獲利複合成長達23%。

高盛指出，台灣第1季GDP成長8.1%，也印證基本面強勁增長，雖然短線本土疫情激增，但主要影響在內需，出口族群影響有限。綜合來看，許多指標都顯示，台股趨勢已經從2020年隨全球評價擴張，進入有基之彈的成長階段，凸顯行情修正時應該逢低加碼。

高盛進一步指出，近年台股強勢，一大因素是台積電市值及權重大增，五年來台積電在台股的權重翻一倍，十年來更翻三倍，國際資金買台股很大一部分是著眼台積電。但在此同時，也有聯發科、日月光等在全球供應鏈扮演關鍵腳色的供應商，同步支持台股成長。

2021-2022年獲利增幅來看，若排除台積電，台股企業獲利預估成長47%、8%，值得留意其他個股的潛力。

台股獲利 台積電

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