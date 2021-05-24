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資金瘋狗浪湧向航運股 早盤占大盤比例逾五成

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
資金潮湧向航運股，今(24)日10點之前的大盤成交量約1,700億元，其中，航運股成交量即占超過五成，尤其貨櫃三雄股的漲勢兇悍，成交量更占大盤一度逾四成。（本報系資料庫）
資金潮湧向航運股，今(24)日10點之前的大盤成交量約1,700億元，其中，航運股成交量即占超過五成，尤其貨櫃三雄股的漲勢兇悍，成交量更占大盤一度逾四成。（本報系資料庫）

資金潮湧向航運股，今(24)日10點之前的大盤成交量約1,700億元，其中，航運股成交量即占超過五成，尤其貨櫃三雄股的漲勢兇悍，成交量更占大盤一度逾四成。

今日貨櫃三雄仍是短線沖銷重心，10點錢的大盤成交量前三名即為陽明（2609）(2609)、長榮（2603）及萬海（2615），漲幅超過6%， 萬海甚至差一檔即亮燈漲停到125元。

航運股其他如：裕民（2606）、中航（2612）、中櫃（2613）、台航（2617）及四維航（5608）更是早早亮燈漲停。

宏遠投顧副總陳國清表示，這波最強勢的貨櫃航運股價先前在短線出現最後大跌及補跌，常常是短線股市落底跡象，也是買進強勢股的好時點，因為強勢股主角不會換人做做看，貨櫃航運股仍是目前台股最佳女主角。以長榮、陽明及萬海公布第一季稅後純益超過 6.6元以上，運價仍上漲使得獲利逐季往上；且今年長約簽訂，會使 2022 年上半年EPS更為亮麗。今明兩年本益比將是全台最低，今年所賺的配發在明年股息，又是全台殖利率最高之三。

外資報告預估馬士基公司為中立，但如果馬士基不看好自家公司股票，何必花 65 億美元來大買庫藏股呢 ?

陳國清表示，近期貨櫃航運股價透過急跌且大跌的洗盤方式，融資大減及沒有持股信心的人下船，有信心的人上船，浮額變輕、籌碼更乾淨更安定，預期更有利於未來股價表現。

陳國清說，如籌碼最集中且最乾淨的萬海股價已領先創新高，預期未來長榮及陽明股價也有機會創新高，可能它們正在建構第五波段上漲行情。因為從台股歷史發展過程中，獲利大好且今明兩年本益比太過偏低的基本面強勢股，最佳女主角的位置從來就不會換人做做看。

航運股 萬海 長榮

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