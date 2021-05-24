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貨櫃三雄比價效應、散裝也強 運輸股占大盤比重逾4成

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
貨櫃三雄比價效應再起，漲幅都超過半根停板，長榮（2603）、陽明（2609）分居個股成交量前兩大，散裝航運股也大漲跟進，裕民（2606）等股亮燈漲停。（本報系資料庫）
貨櫃三雄比價效應再起，漲幅都超過半根停板，長榮（2603）、陽明（2609）分居個股成交量前兩大，散裝航運股也大漲跟進，裕民（2606）等股亮燈漲停。（本報系資料庫）

台股今（24）日開低，運輸股持續強漲，早盤占大盤成交比重一度達49%，居各類股之冠，電子股占大盤成交比重大降至26%；貨櫃三雄比價效應再起，漲幅都超過半根停板，長榮（2603）、陽明（2609）分居個股成交量前兩大，散裝航運股也大漲跟進，裕民（2606）等股亮燈漲停。

即將迎接旺季，且塞港、缺櫃、缺船等問題也未完全解決，全球第五大貨櫃航商赫伯羅德航運將從6月1日起每20呎貨櫃調漲960美元，每40呎貨櫃調漲1,200美元；根據上周五最新一期出爐運價，遠東到歐洲、遠東到地中海、遠東到美西、遠東到波斯灣，另外還包括包含遠東到澳新、西非、南非、南美、日本關西、日本關東、東南亞及韓國等各航線的運價都全面上漲。

貨櫃三雄第1季獲利表現亮眼，陽明第1季EPS7.49元，是貨櫃三雄第1季每股盈餘獲利王；長榮每股純益7.04元、萬海（2615）每股純益6.62元；由於運價從4月起漲，5月北美長約換新約較去年大漲，市場再傳出赫伯羅德航運將自6月調漲的消息，市場看好貨櫃三雄第2季獲利表現。

長榮早盤開高，盤中漲幅6.13%，陽明盤中漲幅6.97%，萬海盤中漲幅7.89%，另外，散裝的裕民、中航（2612）、台航（2617）、中櫃（2613）、四維航（5608）等股亮燈漲停，運輸股大漲吸金，占大盤成交比重增至4成以上。

長榮 陽明

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