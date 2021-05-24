台股開盤跌55點 開在16,246點

上周五美股開高走低，四大指數收盤跌多漲少，導致台股今（24）日開盤下跌55點，開在16,246點，台積電（2330）、聯發科（2454）等走跌，而貨櫃三雄領漲，持續成為盤面焦點。

在美股方面，受惠Markit PMI大幅優於預期，且颶風即將來襲推升原油上漲，加上波音股價大漲3.1%，帶動道瓊指數表現強勢，四大指數早盤普遍開高。

然而，拜登政府擬縮減1/4基建計畫規模，且美中等國加強對加密貨幣監管，而壓抑相關科技類股的投資情緒，拖累標普500指數尾盤翻黑小幅下跌。

終場美股四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲123.68點，或0.36%，收在34207點；標普500指數下跌3.26點，或0.07%，收在4155.86點；Nasdaq指數下跌64.75點，或0.47%，收在13470.9點；費半指數下跌14.0點，或0.45%，收在3052.1點。

展望後市，統一投顧認為，上周台股反彈上漲474點守穩「萬六」關卡，且日均量維持在4500億之下，加上融資餘額已大幅降低，籌碼逐漸沉澱穩定。考量目前台股本益比已降至15倍歷史中下緣，因此若疫情逐漸受控，長期股價走勢將回歸基本面，反彈行情可期。不過，短期上檔套牢賣壓沉重，且上周末校正回歸人數大增，疫情不確性持續帶來短線衝擊，建議不追高，採取逢低布局策略。選股以高殖利率及低本益比個股為主。