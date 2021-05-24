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「校正回歸」後首個交易日 台股開盤下挫百餘點

聯合報 / 記者賴昭穎／即時報導
台股今天迎來疫情「校正回歸」首個交易日，大盤下跌百餘點來到16162點，跌幅近1％；台積電下跌3元來到570元，圖為台股示意圖。本報資料照片
台股今天迎來疫情「校正回歸」首個交易日，大盤下跌百餘點來到16162點，跌幅近1％；台積電下跌3元來到570元，圖為台股示意圖。本報資料照片

受到上周本土疫情持續升溫影響，台股開盤下跌137點，各類股走勢漲跌互見，受惠疫情的生技醫療類股、航運類股成為早盤撐盤重心，至於鋼鐵、光電等類股走勢則相對偏弱。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，投資人宜靜候盤面冷卻，並持續觀察國內疫情變化，待疫情穩定、當沖量能下降後，尋找股價具吸引力且企業獲利前景看升之企業，作中長線布局。選股方面，電子傳產各擁投資機會，持續看好年增率逐季擴大的傳產與電子個股，電子股方面，主要聚焦受惠漲價題材的IC設計、5G等半導體相關產業鏈，且中長線持續看升，但須考量近期電子類股表現較為弱勢，傳產則以民生消費投資主軸，並伺機參與鋼鐵、航運等週期性產業的投資契機

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