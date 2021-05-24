短線台股仍看盤整格局 將視疫情變化而定

富蘭克林華美投信認為，觀察台灣疫情擴散速度，短線台股仍看盤整格局，接下來將視疫情變化，建議分散風險買大不買小，逢低再擇優介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線台股表現仍受制於新冠疫情的變化，未來幾周應持續觀察，擴散是否能有效控制，一旦防疫機制發揮作用，確診人數逐日降低，則盤勢可望再重新整理向上。

周書玄認為，短期內利多與利空因素皆存在，利多有三包括:融資減幅、VIX持續下降、台指期17日結算並未再破12日15,027低點，建議觀察疫情變化，投資應分散風險，並審慎樂觀應變。

另外，周書玄分析，疫情影響內需消費市場較大，第二季消費需求若突然消失，則第三季相對難再找回來，對於外銷出口為主的產業，短線影響較低，可以觀察生產基地是否在台灣，若生產工廠在台灣者，可能會受到居家上班或異地分班的影響，可能延後出貨。

然而，有關看好方向，周書玄建議，可以電子產業五成、傳統產業四成方式，分散布局。電子產業看好如半導體/晶圓代工、ABF載版等，傳產類股則看好如: 航運、戶外休閒、金融等，由於美國成長股目前受到通膨拖累，但若通膨升溫則轉而看好壽險、金融類股。

富蘭克林華美投信也建議投資人，短線操作應分散產業與波動風險，分散布局電子與傳產類股；若不知如何挑選投資標的，也建議不妨可以利用台股型基金作定期(不)定額投資，中長期持續布局。