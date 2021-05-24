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疫情恐慌情緒蔓延 台股恐出現「校正回歸」震盪

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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國內疫情持續升溫，且上周五（21日）台指期夜盤重挫、大跌209點，多家大型法人機構對後續台股走勢沙盤推演。法人圈普遍預期，台股本周恐出現「校正回歸」效應，指數將呈大區間震盪格局，可能在季線約16,500點與半年線15,700點間波動。

新冠肺炎疫情越演越烈，尤其是本土確診案例大增，22日公布的校正回歸數就高達400例，23日則有170例。隨疫情加劇，法人高度擔憂後續防疫等級是否升級，在此恐慌情緒下，大盤恐將也跟著出現「校正回歸」。

法人指出，台股上周五大漲259點、盤中最高一度觸及季線反壓，卻在盤後確診人數持續增加，且台指期夜盤大跌，使得上周五表現強勢的台股，本周恐將在市場搶短買盤的賣壓出籠下「校正回歸」，指數回檔修正的機率大增。盤面上，籌碼凌亂如高融資使用率、高當沖比等族群，股價表現預期將較為弱勢。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國，及兆豐國際投顧董事長李秀利等人看法，由於本土疫情升溫，全國升至三級警戒，市場憂心情勢惡化，因此本周震盪難免，但是應不至於會出現12日那樣大幅度的修正，半年線應該有守。

蕭乾祥認為，包括印度、美國股市都有出現過因為疫情升溫而大跌的過程，但是很短暫，因為基本面不會改變。台股企業獲利佳，只是之前漲多、過熱，出現乖離，透過疫情回檔整理、降溫，也讓融資餘額大幅下滑。

在籌碼面轉趨沈澱的第一波的修正下，預期行情應該不至於會跌破半年線，且只要聯準會維持貨幣寬鬆政策不變，基本面仍正向，這波修正完，台股仍有機會再向上挑戰季線。

長線來看，從產業基本面觀察，台灣上市櫃企業多以外銷為主，本土疫情衝擊僅在少數內需次產業發酵，對整體上市櫃企業獲利影響有限，因此在短期修正後，中長線仍將回歸揚升軌道。

疫情 台股

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