投資人搶短 當沖熱門股出列

台股上周當日沖銷比驟升，由40%升到50%，顯示投資人逢高思危，不願抱股過夜。法人表示，台股目前正進行區間整理，如投資人擔憂盤勢一夕翻轉，可挑熱門當沖股操作。

台股上周三開始，當沖占大盤比率驟升到48.2%，周四更達到50.7%，周五也有49.4%；熱門的貨櫃三雄單日當沖占比也衝高到60~70%，顯示投資人積極搶做短線交易。

上周累積成交量超過10萬張且當沖占比在60%以上的個股約14檔中，航運股的四維航、萬海、陽明及長榮，鋼鐵股的第一銅、中鴻與海光占一半，可見到短線資金明顯集中在航運及鋼鐵股。

第一金投顧董事長陳奕光指出，大盤測試過15,159及15,165兩個低點，都未破底且向上漲到萬六點關卡之上，進入區間整理，但加權指數再向上挑戰新高需要時間，因此，投資人轉向當沖搶短。

宏遠投顧副總經理陳國清分析，長榮與陽明上周由低檔反彈，迅速進入70 元以上的套牢區，並在上周四的長榮及陽明迸出70萬張以上的巨量，當沖占比也突破70%，反而透過當沖順利化解部分套牢籌碼。

台新投顧副總經理黃文清也指出，貨櫃三雄的當沖占比雖高，但股價不致於失控，主要還是在於貨櫃三雄的基本面佳，股價反應基本面表現之下，後市還是具有挑戰高點的空間，惟當沖激烈引發的股價震盪，短線交易投資者要留意停損。

陳國清說，經過今年第1季財報公布後，已分出股票基本面的好壞，資金只會集中在獲利最好及本益比最低的股票，除非強勢股漲勢告一段落，弱勢股又無法反彈，屆時台股漲勢才會暫歇。至於電子股當沖比重相對不高，主因受到資金排擠，要待強勢股漲勢結束後多頭再來點火電子股，進行另一波反彈走勢，推升台股指數再反彈到相對高點。