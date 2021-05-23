金融零股股東 大成長

近一年多來零股與小股東發揮螞蟻搬象功力，成為股價上漲重要動能，尤其是金融股成為存股熱門標的後，也帶動股東人數明顯攀升。據集保結算所統計至21日止，15家金控合計股東人數近533.5萬人，較去年底增逾10萬人以上，其中零股股東占新增數逾一半。今年新增前三強分別是玉山金、國泰金與富邦金。

集保資料顯示，開發金無論是總股東或零股股東人數都是金控第一位。開發金去年底股東人數56餘萬人，截至5月底已攀高來到62.6萬人，是15家金控中股東人數最多者，在年輕人搶進當股東下，一舉拉開與第二高中信金50.17萬人的距離。

股東人數第三高的是玉山金的47萬人，同樣攀新高，若加上第一金跟國泰金，合計已有五家金控股東人數超過40萬人。

至於年輕人最愛的零股投資方面，同樣以開發金的16.7萬人最多，其次是中信金的15.3萬人，元大金的12.91萬人排第三。

零股股東愈10萬的還有國泰金、華南金、第一金等，合計六家。15檔金控總共有154.4萬名零股股東，占整體金融股股東人數約29%。

不過從今年前五月零股股東增減人數來看，15家金控新增高達5.4萬人，占整體新增人數逾一半。個別公司方面，以玉山金零股股東增加8,166人最多，二、三名則由國泰金、富邦金各增6,896與5,278人。

國泰金今年擬配發2.5元股息；富邦金更擬配發金控史上最高的4元股利，其中含3元現金股利與1元股票股利。集保公司3月報告指出，金控每股獲利王的富邦金，去年獲利雖高，但股價也高，且股利配發率低，因此未獲年輕人青睞。