股海自由行／台股基本面很好 逢低撿便宜

去年11月到今年4月連續上漲六個月，超強的月K線連六紅，漲幅超過5,000點，4月外資被迫回補小買超574億元，軋空成功。去年外資瘋狂賣超5,395億元，今年Q1又大賣超3,441億元，5月美股小跌震動，外資5月上半個月又賣超千億元。

許多投資人原本操作太順利了，喪失戒心，指數大跌2,550點後，籌碼大亂，政策鼓勵當沖，造成了最近台股不穩，多次失控大跌，就如同政府面對疫情一樣，5月都有了變化。

520當天成交金額最大的前六名股票，三檔是目前最當紅的貨櫃航運股以及兩檔熱門的鋼鐵股中鋼、中鴻，電子股只有一檔台積電，名列第三名，成交只有167億元。當天長榮成交值617億元，陽明第二名602億元，兩檔個股就占整個大盤成交比重超過四分之一，大盤創當沖比率50.7%歷史新高，長榮、陽明更高達七成當沖，「護國神船」取代「護國神山」。

全部上市櫃公司第1季大賺9,868億元，季增29.8%，年增181.9%，萬寶重新調整上市櫃公司每股稅後純益（EPS），今年的總獲利大幅跳高到3.5兆元，遠超過去年2.46兆元；前四個月總營收12.6兆元，年增24.5%，4月外銷接單連14紅，大增42.6%，台股有強而有力的基本面支持，難道不能漲嗎？

台灣官方做多股市，當沖吸引股市新人大量湧入，自從2018年2月貨幣供給額年增率出現「黃金交叉」，貨幣總計數M1B和M2年增率的缺口加大，5月氣氛轉變，華爾街糾結在通膨的陰影，美股震盪，台灣防疫升到第三級震撼，5月11日～17日短短五天交易，融資減少556.4億元，指數一度跌破半年線，差一點失守「萬五」，但5月18日台股又創下有史以來最大漲點「792點」，由5月17日低點又大漲到16,302點了，似乎漲回一半了。

究竟是甚麼力量，讓台股敢跌敢漲，充滿了活力？去年底台股總市值約49.27兆元，本益比20倍，萬寶近日重新調整EPS之後，全體本益比15倍，若扣除台積電的影響因素，只剩下13倍，壽險金控本益比才七倍，富邦金今年將賺千億元，台股實在太便宜了。

熱門的遠洋貨櫃輪：長榮、萬海、陽明本益比才三倍，大陸的中遠海控能創新高，台灣當然也可以。電子股今年EPS也非常精彩，只是電子之前漲多，要修正才能再出發。

歐美經濟逐漸解封，美國今年4月零售銷售的分類，服飾類居然年成長711%第一名，許多人打了疫苗後，已經不戴口罩走上街頭，此時最需要買的是服裝，而不是手機，或宅在家的電腦、網通設備及Netflix。

之前外資出聯發科報告上看2,000元，當天跳空漲停板1,185元，那是短線最高價，馬上拉回整理；紡織股王儒鴻今年第1季每股大賺4.95元，過去三年每年都賺15元多，今年預估賺兩個資本額以上，最近創天價643元，也帶動不少化纖股集盛、南紡上漲。

兩周前有十檔千金股，如今少了亞德客-KY、聯發科及IP股王力旺，但跌深的IP股，5月21日世芯-KY、力旺、金麗科都漲停了；網路購物及電視購物的富邦媒，5月19日飆到天價1,340元，去年EPS 13.87元，略低於第三方支付金流霸主，市占率第一名的綠界科技14.1元，但是今年第1季富邦媒EPS 5.57元，比綠界科技的5.27元略高，綠界比價也創了818元天價。疫情愈強，對電商開店及金流有利。

因為疫情，股東會延後到7、8月，部分上市櫃公司配息可能也同步延後。今年至少1.5兆元的配息，股東會之後，配息如同天降黃金雨，吸引中長期買盤，跌深的IP、IC設計及半導體、面板股會靠獲利重新再起，航海王、鋼鐵人、金融股、化纖股都不會寂寞，總之，台股今年基本面太好，建議逢低撿便宜，今年賺配息，少玩沖沖樂。（作者是萬寶投顧董事長）